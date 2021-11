Anzeige

WWE SmackDown. Roman Reigns mit skurriler Nackt-Aussage „Nackt rumgelaufen“: WWE-Star Reigns skurril

Hier rächt sich Brock Lesnar für seine WWE-Suspendierung

Martin Hoffmann

WWE startet bei Friday Night SmackDown eine neue Fehde für Universal Champion Roman Reigns - der seine einwöchige Abwesenheit kurios erklärt.

Im Schatten der großen und vieldiskutierten Entlassungswelle am Donnerstag hat WWE in der Nacht zum Samstag einige Weichen für den personellen Neuaufbau bei der Freitagsshow SmackDown gestellt - und das Hauptmatch der kommenden Großveranstaltung angedeutet.

Für die Survivor Series am 21. November in New York ist ein rosterübergreifendes Match zwischen Universal Champion Roman Reigns und dem bei RAW regierenden WWE-Champion Big E im Gespräch - und die Art und Weise, wie Reigns‘ Rückkehr nach einwöchiger Pause inszeniert wurde, spricht dafür, dass das Gerücht stimmt.

Anzeige

Roman Reigns berichtet von rauschendem Fest

Der „Head of the Table“ eröffnete die Show mit einer Ansprache, in der er die Story-Suspendierung seines Erzrivalen Brock Lesnar vor zwei Wochen bejubelte - und erklärte, dass er eine Woche abwesend gewesen wäre, weil er seinen Sieg über das „Beast Incarnate“ bei Crown Jewel angemessen hätte feiern müssen: “Ich war auf einer Privatinsel, bin nackt rumgelaufen, meine Frau hat es geliebt, es war toll.“

Weniger toll hätte er allerdings gefunden, dass seine Neffen und Bloodline-Kollegen Jimmy und Jey Uso in seiner Abwesenheit eine Niederlage gegen The New Day kassierten.

Reigns forderte die Usos auf, dass derjenige, der den Pinfall eingesteckt hatte, sich vor ihm bekennen sollte (womit er den Running Gag vorantrieb, dass er nicht darauf achtet, welcher der beiden Zwillinge welcher ist) - und verlangte Wiedergutmachung.

Jimmy Uso gestand seinen Fehler und schwor Rache am Duo „King“ Xavier Woods und Kofi Kingston, das dann auf der Bildfläche erschien.

Reigns bei Survivor Series gegen Big E?

Nach einigen Witzeleien des weiter in Königsmontur auftretendem King-of-the-Ring-Sieger Woods schlug dieser ein Einzelmatch gegen Jimmy vor, dessen Verlierer vor dem anderen auf die Knie fallen müsse.

Anzeige

Uso nahm an - und verlor das Match am Ende der Show zu seinem Entsetzen, als ein Eingriffsversuch von Jey Uso nach hinten losging. In dem Moment, in dem Jimmy widerwillig die Matchklausel erfüllen musste, schlug Woods mit einem Superman Punch die Krone vom Haupt und leitete eine Prügel-Attacke seiner Familie auf Woods und Kingston ein.

Abschließend warnte Reigns Woods, dass er sich kommende Woche nicht mehr bei SmackDown blicken lassen solle, er werde ihm sonst zeigen, was ein wahrer König sei.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Der Cliffhanger der Show deutet darauf hin, dass kommende Woche das dritte New-Day-Mitglied Big E seinen Partnern zu Hilfe kommt. Einen weiteren Hinweis auf die für die Survivor Series übliche Konstellation eines RAW-SmackDown-Duells gab Reigns vorher mit einem abfälligen Kommentar über die Montagsshow: In einem Backstage-Segment, in dem er sich an die Usos gewandt hatte, ärgerte er sich, dass SmackDown in der Woche ohne ihn „fast so schlecht war wie RAW“.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Abseits der Geschehnisse um Roman Reigns rückte WWE bei SmackDown viele neue Gesichter ins Zentrum, die beim Draft von RAW oder NXT zu SmackDown transferiert worden waren, unter anderem führten sich zwei Tag Teams erfolgreich ein.

Das junge mexikanische Duo Los Lotharios - Angel Garza und Humberto Carrillo - feierte einen Sieg über Cesaro und Mansoor ...

... während die Viking Raiders Happy Corbin und Madcap Moss im Ring so lange verprügelten, bis die sich freiwillig auszählen ließen, um weiteren Schaden abzuwenden.

Der ebenfalls von RAW gewechselte Ricochet bekam bei SmackDown zumindest die Gelegenheit, sein längst nicht voll entfaltetes Potenzial anzudeuten, als er eine offene Herausforderung von Ex-Champion Drew McIntyre annahm. Der „One and Only“ verlor das Match zwar, McIntyre würdigte die beherzte Vorstellung aber mit einem respektvollen Handschlag.

Anzeige

Auch das Trio Hit Row - in der Entlassungswelle um das weibliche Mitglied B-Fab ärmer gemacht - bekam TV-Zeit, in Form einer Verbalattacke auf Sami Zayn.

Mit Video- und Backstage-Segmenten wurden auch die ebenfalls von NXT hochgezogenen Ridge Holland ...

... Xia Li ...

und Aliyah bedacht.

Anzeige

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 5. November 2021:

Shayna Baszler besiegt Naomi

Los Lotharios besiegen Cesaro & Mansoor

Drew McIntyre besiegt Ricochet

The Viking Raiders besiegen Happy Corbin & Madcap Moss durch Count Out