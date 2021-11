3. Liga: FC Würzburger Kickers – Eintracht Braunschweig (Freitag, 19:00 Uhr)

Die Kickers wollen mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Braunschweig punkten. Letzte Woche siegten die FC Würzburger Kickers gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2:0. Damit liegt Würzburg mit 14 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am letzten Spieltag nahm Eintracht Braunschweig gegen die SV Wehen Wiesbaden die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin.