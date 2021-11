Borussia Mönchengladbach: Florian Neuhaus beklagt mangelnde Unterstützung

Rätsel Neuhaus: Darum ist er in Gladbach nicht mehr Stammspieler

Florian Neuhaus erlebt zum ersten Mal in seiner Karriere eine Delle. Nach dem Remis in Mainz beschwerte sich der Gladbach-Star über fehlende Unterstützung von Vereinsseite.

In der aktuellen Saison erlebte der Spielmacher die erste Delle unter dem neuen Trainer Adi Hütter. Der Österreicher war mit Neuhaus‘ Leistungen zum Saisonbeginn nicht zufrieden, setzte fortan auf das Sechser-Duo Manu Koné und Denis Zakaria und ließ den technisch hochveranlagten außen vor.

Dass sich beim Nationalspieler eine Menge Frust aufgestaut hatte, wurde spätestens klar, als er nach dem 1:1 in Mainz vor das DAZN -Mikrophon trat. ( Doppeltes Verletzungspech für Gladbach )

Neuhaus beklagt sich über mangelnde Unterstützung

Flick setzt weiter auf Neuhaus

Neuhaus gibt sich entsprechend kämpferisch„ „Ich akzeptiere das und will einfach weiter Gas geben im Training“, gibt sich . „Ich bin im engen Austausch mit dem Trainer, er attestiert mir gute Trainingsleistungen und ich will mit guten Leistungen wieder zurück in die Mannschaft.“