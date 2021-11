Anzeige

Bundesliga: Hasan Salihamidzic führt für den FC Bayern München die Verhandlungen mit den Beratern dieser Welt So verhandelt Salihamidzic!

So denken die Bayern-Stars über Nagelsmann

Florian Plettenberg

Hasan Salihamidzic führt als Sportvorstand des FC Bayern die Verhandlungen mit den Beratern dieser Welt. Auch mit Volker Struth, der Julian Nagelsmann und Niklas Süle betreut.

Es ging alles sehr schnell.

Nachdem Hansi Flick unmittelbar nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions-League gegen Paris St. Germain dem Vorstand des FC Bayern mitgeteilt hatte, dass er am Saisonende aufhören wird, stand sein Nachfolger so gut wie fest: Julian Nagelsmann. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Es folgten Telefonate, sowie ein persönliches Treffen zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dem FCB-Direktor Marco Neppe und Nagelsmann. Dann ging es in die Verhandlungen, welche von Volker Struth, dem Geschäftsführer der Agentur Sports360, geführt worden.

Monate zuvor tütete er zusammen mit dem weiteren Geschäftsführer Sascha Breese bereits den Transfer von Dayot Upamecano nach München ein.

Wie tickt Salihamidzic in den Verhandlungen? „Er vertritt mit absoluter Überzeugung, und manchmal auch ein bisschen emotional, die Interessen seines Arbeitgebers. Das ist absolut okay“, verriet Struth im SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“.

Feilschen um Details im Nagelsmann-Vertrag

Bilder der Amazon-Doku „FC Bayern – Behind the Legend“ zeigen, wie Struth und Salihamidzic an der Säbener Straße Anfang Mai um Details im Nagelsmann-Vertrag feilschen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Struth und Breese bestanden auf das Streichen eines Passus im Vertrag, der zuvor scheinbar nicht vereinbart wurde. Salihamidzic musste nachgeben.

Dafür kämpfte der Sportvorstand zuvor darum, dass Nagelsmann im Nachhinein auf 15 Prozent seines bereits vereinbarten Gehalts verzichtet, weil er mit rund 20 Millionen Euro Ablöse viel teurer wurde, als von den Bayern eingeplant war.

Man kalkulierte offenbar mit acht bis zehn Millionen Euro Ablöse für den Wunschtrainer von RB Leipzig.

Anzeige

undefined

Salihamidzic musste beim FC Bayern sparen

Ohnehin wird durch die Amazon-Doku deutlich, welchem Sparzwang Salihamidzic durch die Corona-Krise immer noch obliegt. Geld für einen weiteren Stürmer neben Robert Lewandowski war nicht vorhanden, was eine Vertragsverlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting begünstigte.

Auch deshalb kämpfte Salihamidzic zuletzt um jeden Euro. Auch in Vertragsverhandlungen mit Stars wie Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

Aktuell muss Kingsley Coman erfahren, dass bei den Bayern andere Zeiten herrschen. Der Franzose fordert über 15 Millionen Euro brutto pro Jahr, die Bayern wollen ihm das aber nicht bezahlen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Nübel-Berater: Salihamidzic lebt den FC Bayern

Stefan Backs, der Berater von Alexander Nübel verriet Ende März im SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“: „Das Erste, was mir zu ihm einfällt, ist sein Herzblut. Der ist Bayern München durch und durch. Er lebt diesen Verein. Ich habe das Gefühl, er ist 24/7 für den Verein unterwegs. Dass er sich nicht perfekt auf Deutsch ausdrücken kann, macht er durch seine Leidenschaft wett.“

Struth schätzt die Gespräche mit Salihamidzic. Im Podcast verrät er aber auch, dass er vor allem den langjährigen Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge am Verhandlungstisch vermisst: „Ich sage ganz ehrlich: Ja, das tue ich. Wir haben oft zusammengesessen.“

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg spricht mit SPORT1 Moderatorin Jana Wosnitza diesen Freitag in Folge 28 wie immer über die Themen und News der Woche beim FC Bayern. „Plettigoal“ telefoniert mit Volker Struth, der mit 55 Jahren seine Autobiografie herausgebracht hat und als erfolgreichster Spielerberater Deutschlands gilt. Der Kölner liefert ein Bollwerk an Insights! Zudem gibt‘s News aus der Mannschaft: Wie plant Bayern mit Tanguy Nianzou? Wechselt Marc Roca innerhalb der Bundesliga? Warum hakt die Vertragsverlängerung von Serge Gnabry? Jetzt reinhören! Der SPORT1 Podcast „Meine Bayern-Woche“ ist auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App und auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar.

Anzeige

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: