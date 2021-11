Eiskunstläuferin Nicole Schott Zehnte nach dem Kurzprogramm

Die Essener Eiskunstläuferin Nicole Schott liegt nach dem Kurzprogramm bei ihrem ersten Grand Prix dieser Saison, dem „Grand Premio d‘Italia“ in Turin, auf dem zehnten Platz mit 58,33 Punkten. Erstmals ging sie in dieser Saison eine Dreifach-Dreifach-Kombination an, aber der zweite Toeloop war nicht einwandfrei.