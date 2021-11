Borussia Dortmund: Marco Rose mit besonderer Leipzig-Vergangenheit

Borussia Dortmund muss am 11. Spieltag bei RB Leipzig antreten. Für BVB-Trainer Marco Rose ist die Partie aus bestimmten Gründen eine besondere.

Am Samstag ist der BVB im hochkarätigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig gefordert.

Für Marco Rose steht damit eine ganz besondere Partie an - das dürften die wenigsten Fans auf dem Schirm haben. Den Trainer von Borussia Dortmund und die sächsische Stadt verbindet eine gemeinsame Vergangenheit.

Der 45-Jährige wurde nicht nur in Leipzig geboren, sondern startete dort auch seine fußballerische Laufbahn. In seiner Geburtsstadt spielte Rose gleich für drei verschiedene Klubs: Rotation, Lok und VfB.

Erster Trainerjob für Rose in Leipzig

Für den VfB Leipzig absolvierte der ehemalige Abwehrspieler in der Saison 1997/98 seine ersten zehn Einsätze in der 2. Bundesliga. Im Anschluss führte ihn seine aktive Karriere über Hannover bis nach Mainz.

Für seine erste Anstellung als Chefcoach kehrte Rose zurück zu Lok Leipzig. Dort übernahm er in der Saison 2012/13 das Traineramt in der Regionalliga Nordost, ehe er über RB Salzburg den Weg zurück in die Bundesliga fand.