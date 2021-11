Anzeige

NBA: So wollte LeBron James Damian Lillard zu den LA Lakers locken Wie LeBron um einen All-Star warb

In der Offseason war LeBron James aktiv auf der Suche nach Verstärkung für die Los Angeles Lakers. Ein Superstar gab dem „King“ jedoch einen Korb.

Damit wäre LeBron James ein Mega-Coup gelungen!

Wie hinlänglich bekannt ist, war „King“ James vor der aktuellen Saison fleißig auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für die Los Angeles Lakers. Bereits vor der Offseason baggerte er an DeMar DeRozan, ehe er sich in der Sommerpause mit Russell Westbrook traf und ihn zu einem Wechsel in die Stadt der Engel überzeugen konnte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Wie nun Yahoo Sports berichtet, wollte James auch noch Damian Lillard einen Umzug aus Portland nach Kalifornien schmackhaft machen.

Als sich dieser Anfang Juli für Dreharbeiten zu einem Musikvideo für seine neue Single „We The Ones“ in L.A. befand, traf er LeBron beim WNBA-Spiel der Los Angeles Sparks gegen die Las Vegas Aces.

LeBron James lädt Damian Lillard zum Abendessen ein

Die beiden Superstars, die bereits im Film „Space Jam: A New Legacy“ einen gemeinsamen Auftritt hatten, kamen ins Gespräch und LeBron lud den All-Star von 2021 zum Abendessen in seine Villa in Brentwood ein.

Dort angekommen, traf er auf James und dessen Teamkollege Anthony Davis. Noch vor dem Essen schwärmten die beiden Lillard vom Leben in Los Angeles vor. Der Umworbene habe das Treffen allerdings nicht als Rekrutierungsgespräch empfunden. Vielmehr habe er es als ein informelles Treffen zum Meinungsaustausch angesehen.

„Bron hat mich gefragt, was ich über meine Situation denke, und ich habe ihm gesagt, was ich euch sage: dass ich einfach in der Lage sein will, alles zu gewinnen“, beschrieb er die Situation und fügte hinzu: „Er beschrieb mir, wie die Situation so aussehen könnte, wenn ich wechseln würde.“ Allerdings habe ihn LeBron nicht explizit gefragt, ob er zu den Lakers kommen wolle.

Lillard und LeBron? „Würde klappen“

Natürlich wurde auch darüber philosophiert, wie es wäre, zusammen zu spielen. „Ich habe ihm gesagt: ‚Ich weiß, wenn ich mit euch spielen würde, würde es aufgrund meiner Fähigkeiten klappen‘.“ Jedoch wurde das Thema nicht weiter vertieft.

Vielmehr habe er klargemacht, dass er sich nicht im Klaren darüber sei, ob er sich wirklich einer Super-Mannschaft anschließen wolle. „Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, ob das der Weg ist, den ich gehen will. Und das war so ziemlich der Verlauf des Gesprächs.“

Am Ende versprach Lillard, sie über seine Entscheidung auf dem Laufenden zu halten und nach gut eineinhalb Stunden war das Treffen wieder beendet.

Lillard: „Wusste, dass ich ein Trail Blazer bin“

Trotz der enttäuschenden Erstrundenpleite in den Playoffs der vergangenen Saison gegen die ersatzgeschwächten Denver Nuggets stand ein Wechsel aber nie wirklich zur Diskussion für Lillard. „Ich wusste die ganze Zeit, dass ich ein Trail Blazer bin“, machte er seine Position klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Vielmehr wollte er mit seiner Kritik nach dem Aus die gesamte Franchise wachrütteln. „Ich war in der Situation, dass ich mich gefragt habe, ob wir tatsächlich versuchen, eine Meisterschaft zu gewinnen. Ich möchte Teil von etwas sein, bei dem der Gewinn eines Titels das Ziel von allen ist“, beschrieb er seinen damaligen Gemütszustand.

Daher wollte er von seinem Team wissen, was es will. „Ich hatte einfach eine Entscheidung zu treffen.“

Die Entscheidung, in Portland zu bleiben, stand schnell fest. Daran änderte dann auch das Abendessen mit LeBron James nichts mehr.