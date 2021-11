Gelungener Debütantenball: Deutsche Handballer mit Sieg gegen Portugal

Geglückter Start in die neue Zeitrechnung: Die deutschen Handballer haben beim Debütantenball nach der Olympia-Enttäuschung Appetit gemacht.

Geglückter Start in die neue Zeitrechnung: Die deutschen Handballer haben beim Debütantenball nach der Olympia-Enttäuschung Appetit gemacht. In Spiel eins nach dem Viertelfinal-Aus von Tokio bezwang das nahezu vollständig umgekrempelte DHB-Team um den neuen Kapitän Johannes Golla den EM-Sechsten Portugal mit 30:28 (18:13) und nährte mit dem Testspielerfolg die Hoffnung auf eine erfolgreiche Europameisterschaft im Januar.

Timo Kastening war mit sechs Treffern bester Werfer beim von Bundestrainer Alfred Gislason ausgerufenen Neustart. Insgesamt kamen im Luxemburger Coque gleich sieben Spieler zu ihrem ersten Länderspieleinsatz, Golla überzeugte an seinem 24. Geburtstag als Nachfolger des zurückgetretenen Uwe Gensheimer als Defensivanker und offensiver Gefahrenherd. Schon am Sonntag (15 Uhr/zdfsport.de) wartet beim "Tag des Handballs" in Düsseldorf gleich der nächste Härtetest gegen die Portugiesen.