Borussia Mönchengladbach: Breel Embolo und Nico Elvedi verletzt

Gladbach verliert zwei Spieler in in der ersten Halbzeit gegen Mainz. Nicht nur für die Borussia ist das eine Hiobsbotschaft.

Noch keine 30 Minuten waren in Mainz gespielt, da musste Borussia Mönchengladbach bereits zwei Mal wechseln.

In der 28. Minute verletzte sich zunächst Nico Elvedi bei einem eigenen Foulspiel an Moussa Niakhaté. Der Gladbacher Innenverteidiger, der die Gelbe Karte sah, wurde längere Zeit behandelt und versuchte es noch einige Minuten.

Mit bandagiertem Sprunggelenk musste der Schweizer dann aber für Florian Neuhaus ausgewechselt werden und lief in der Folge auf Krücken.

Nur kurze Zeit erwischte es mit Breel Embolo den nächsten Schweizer. Der Stürmer fasste sich nach einem langen Schritt an die Rückseite des Oberschenkels - auch für Embolo, der durch Markus Thuram ersetzt wurde, ging es nicht weiter.

Neben der Borussia ist der doppelte Verletzungsschock auch eine Hiobsbotschaft für die Schweizer Nationalmannschaft. Am kommenden Freitag treffen die Eidgenossen im „Finale" um die direkte WM-Qualifikation in Italien an.