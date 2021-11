Dynamo im Sinkflug - Kiel mit erstem Sieg unter Rapp

Dynamo Dresden befindet sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter im Sinkflug. Am 13. Spieltag kassierten die Sachsen bei Holstein Kiel nach Führung ein 1:2 (1:0) und damit ihre fünfte Niederlage in Folge. Die Gastgeber feierten indessen unter ihrem neuen Trainer Marcel Rapp im vierten Ligaspiel den ersten Sieg und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei.