2. Liga: Werder Bremen besiegt Nürnberg - Kiel bezwingt Dresden

Werder Bremen verhindert beim 1. FC Nürnberg die nächste Pleite und feiert am Ende sogar den Sieg. Auch Holstein Kiel dreht gegen Dynamo Dresden den Spieß um.

Werder Bremen hat in der Zweiten Liga das erhoffte Ausrufezeichen gesetzt.

Der Absteiger dreht beim 2:1 in Nürnberg einen Rückstand spät in einen Sieg und kletterte auf Platz acht.

Den ersten Treffer des Abends erzielte Nikola Dovedan (19.). Niclas Füllkrug (80.) und Leonardo Bittencourt (89.) ließen den Abstieger am Ende jubeln.

Der Club zeigte sich nach der ersten Saisonpleite (0:2 in Darmstadt) zunächst gut erholt, ließ aber immer mehr nach.

Werder dreht nach der Pause auf

Dovedan (20.) bestrafte zunächst einen Stellungsfehler der Bremer Defensive, als er völlig freistehend zur Führung einköpfte. Werder rannte in der Folge an, biss sich aber an der aufmerksamen Abwehr der Nürnberger lange die Zähne aus. Erst Füllkrug und Bittencourt trafen gegen Mathenia zum insgesamt verdienten Sieg.