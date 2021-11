NFL: Aaron Rodgers von den Green Bay Packers äußert sich erstmals nach seinem positiven Corona-Test

Aaron Rodgers geht in die Offensive!

In der Pat McAfee Show erklärte er am Freitag, dass die Medien auf einer „Hexenjagd“ seien, um herauszufinden, welche Spieler nicht geimpft seien. Daher habe er sich nun entschlossen an die Öffentlichkeit zu gehen. (BERICHT: Das steckt hinter Rodgers‘ Impf-Lüge)