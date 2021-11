NFL: Umgang mit Odell Beckham jr. bei Cleveland Browns eine Schande - Kommentar

Dass die Cleveland Browns ihren Star-Receiver Odell Beckham jr. entlassen, kommt nicht nur bei LeBron James und frustrierten Fantasy-Football-Ownern gut an - es ist die einzig sinnvolle Lösung für alle Beteiligten. (BERICHT: Browns entlassen Superstar Beckham)

OBJ darf bei einem anderen Team neu anfangen, die am Ende unwürdige Situation bei den Browns ist endlich beendet. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Der Umgang mit Beckham ist eine Schande

Wie der Ausnahme-Receiver speziell in dieser Saison eingesetzt wurde, war schon ein Skandal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Exakt einen Pass warf Quarterback Mayfield am Sonntag gegen die Pittsburgh Steelers in die Richtung des Mannes, der sich einst mit seinem spektakulären Scorpion-Catch für die New York Giants unsterblich gemacht hat. OBJ fing ihn, für sechs Yards Raumgewinn.