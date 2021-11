Albert Streit spricht über Zeit bei Schalke 04 - und kritisiert "Alibi-Geschwätz" der Profis

Während seiner Karriere ist Albert Streit stets für klare Worte bekannt. Damit eckt er vor allem auf Schalke an. Der Ex-Profi blickt auf die Anfeindungen zurück und kritisiert die heutigen Profis.

„Baumgart sagt, was er denkt, auch wenn es unbequem ist. Das übliche Gelaber nach dem Spiel nervt mich. Man hört von Profis oder Verantwortlichen immer denselben Blödsinn, Alibi-Geschwätz“, sagte Streit der Sport Bild .

Nach Geld-Aussage: „Bespucken war noch harmlos“

„Das Bespucken war ja noch harmlos, ich wurde ganz schlimm beschimpft, jemand soll sogar in meine Richtung uriniert haben. Da wurden so viele Grenzen überschritten“, blickt Streit auf die schwere Zeit danach zurück.

Streit: Wechsel nach Schalke natürlich ein Fehler

Aber nicht nur deshalb ist ihm die Zeit bei Schalke in schlechter Erinnerung geblieben. Zwischen 2008 und 2011 kam er nur auf 15 Einschätze für die Bundesliga-Mannschaft.

„Sportlich und im Nachhinein gesehen, war der Wechsel nach Schalke natürlich ein Fehler. Aber ich war davon überzeugt, also war es damals der richtige Schritt. Dass es so läuft, hätte ich mir in meinen schlimmsten Albträumen natürlich nicht vorstellen können“, sagte Streit.