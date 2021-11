Bundesliga heute: Mainz 05 - Gladbach LIVE im TV, Stream & Ticker

Mainz 05 empfängt im Freitagsspiel der Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Ziehen die Fohlen in der Tabelle am Überraschungsteam vorbei?

Bundesliga heute: Mainz 05 - Gladbach

Nach drei Niederlagen in Folge gegen Bayer Leverkusen, Union Berlin und Borussia Dortmund haben die Mainzer zuletzt mit Siegen gegen die Kellerkinder FC Augsburg (4:1) und Arminia Bielefeld (2:1) zurück in die Erfolgsspur gefunden.

„So eine Englische Woche mit drei Siegen ist natürlich schön, das tut uns gut nach drei Niederlagen in Folge“, meinte Svensson, der auf Fragen zur glänzenden Tabellensituation der Mainzer jedoch fast schon allergisch reagiert: „Wir haben jetzt zehn Spiele absolviert. Das letzte Mal, als wir auf Platz 5 waren, habe ich die gleichen Fragen bekommen - und dann haben wir drei Spiele in Folge verloren.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gladbach mit Sternstunde gegen FC Bayern

Im Vergleich dazu war das anschließende 2:1 gegen den VfL Bochum in der Bundesliga eher Magerkost, zumal der Sieg in der Schlussphase gehörig ins Wanken geriet und Gladbachs Torwart Yann Sommer kurz vor dem Abpfiff mit einer Glanzparade den Ausgleich verhindern musste.

Nach Meinung von Trainer Adi Hütter war dabei „die Bereitschaft teilweise nicht ganz so da wie noch im DFB-Pokalspiel gegen die Bayern, in dem wir wussten, dass wir die Gegenspieler nicht einfach so laufen lassen konnten, weil sie dafür viel zu gut sind“.

Bundesliga: Mainz 05 auf Platz 5 - Hütter lobt

Mit einem weiteren Sieg in Mainz könnten die Gladbacher in der Tabelle an den Hausherren vorbeiziehen und die Kräfteverhältnisse in dieser Hinsicht wieder zurechtrücken.