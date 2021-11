Sportwetten: Freiburg Außenseiter im Spitzenspiel

Der Überraschungs-Tabellendritte SC Freiburg ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer und Meister Bayern München krasser Außenseiter. Ein Sieg des FC Bayern wird bei bwin mit einer Quote von 1,20 notiert. Entführt Trainer Christian Streich mit den Breisgauern drei Punkte aus München, gibt es beim Sportwettenanbieter für 10 Euro Einsatz 135 Euro zurück.

Gewinnt Borussia Dortmund am Samstagabend (18.30/Sky) bei RB Leipzig, zahlt der Buchmacher das 3,40-Fache des Einsatzes zurück. Favorit ist allerdings der Tabellenachte aus Sachsen mit einer Quote von 2,00.

Der 1. FC Köln hat derweil gute Chancen, am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) in die obere Tabellenhälfte zurückzukehren. Gegen Union Berlin (Quote 3,40) erwartet bwin den FC im Heimspiel mit einer Quote von 2,00 mit klaren Vorteilen.