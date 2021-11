Gabriel Clemens und Martin Schindler für Grand Slam of Darts qualifiziert

Gleich zwei deutsche Profis schaffen den Sprung zum Grand Slam of Darts. Gabriel Clemens und Martin Schindler setzen sich beim Quali-Turnier durch.

Mit Gabriel Clemens und Martin Schindler haben sich gleich zwei Spieler für den Grand Slam of Darts (ab 13. November LIVE im TV auf SPORT1 und im Livestream) qualifiziert.

Das Duo setzte sich am Freitagnachmittag beim Qualifikationsturnier der PDC unter den Tour-Card-Inhabern durch, bei dem die letzten acht Teilnehmer ermittelt wurden. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Schindler musste sich durch vier Runden kämpfen, um den Sprung zum vorletzten Major-Turnier vor der Weltmeisterschaft zu schaffen. In der Runde der letzten 16, gleichbedeutend mit der Endrunde um die Tickets, besiegte „The Wall“ Top-Star Dave Chisnall in einem hochklassigen Match mit 5:4 in Legs, wobei der Engländer mehrere Matchdarts vergab.