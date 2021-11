2. Bundesliga: Zeigt der 1.FC Nürnberg gegen Werder Bremen eine Reaktion?

Die 2. Bundesliga geht in ihren 13. Spieltag. Während das Spiel des Tabellenführers St. Pauli gegen Sandhausen auf der Kippe steht, lauern die Verfolger um Regensburg, Schalke und Paderborn auf ihre Chance.

Die 2. Bundesliga wartet vor der letzten Länderspielpause in diesem Jahr am 13. Spieltag mit einigen Traditionsduellen auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Neben dem Topspiel am Samstagabend zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV LIVE bei SPORT1 im TV & Stream, empfängt Fortuna Düsseldorf Hannover 96, Darmstadt reist zum FC Schalke 04 und bereits am Freitag kommt es in Franken zum Nord-Süd-Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und SV Werder Bremen.