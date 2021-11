DHB-Team: Johannes Golla tritt in Fußstapfen von Uwe Gensheimer

Golla bei Schwarzer hoch im Kurs

Und auch bei den Experten war der Flensburg-Star als Kapitän hoch im Kurs. „Vielleicht ist für ihn ( Gislason, Anm. d. Red. ) auch einer wie Johannes Golla der richtige Kapitän? Einer mit einer sehr guten Perspektive für die Zukunft, der eine zentrale Rolle in Abwehr und Angriff einnimmt“, so Christian Schwarzer bei SPORT1 .

Am heutigen Freitag, ausgerechnet seinem 24. Geburtstag, wird Golla das DHB-Team beim Länderspiel in Luxemburg gegen Portugal erstmals auf das Feld führen. (Handball-Länderspiel Deutschland - Portugal am Freitag ab 20.10 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

Golla beerbt Gensheimer als Kapitän

Der Profi der SG Flensburg-Handewitt, der in seinen bisherigen 31 Länderspielen 84 Tore erzielte, tritt in riesige Fußstapfen. Vorgänger Gensheimer war in den vergangenen Jahren hierzulande nicht weniger als das Gesicht der gesamten Sportart - bis er seine Laufbahn im DHB-Dress nach den Olympischen Spielen in Tokio nach knapp 16 Jahren beendete.