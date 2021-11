„Übergabebilanz“ für neues Präsidium: DOSB sieht sich „auf Kurs“

Der DOSB stand in letzter Zeit häufig in der Kritik © AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) sieht sich trotz vielfältiger Kritik in seiner „strategischen und strukturellen Weiterentwicklung auf Kurs“. Das teilte der Verband mit der Veröffentlichung einer Analyse des Dienstleisters Deloitte am Freitag mit.

Der Bericht diene laut DOSB auch als "Übergabebilanz" an das zukünftige Präsidium, das auf der Mitgliederversammlung am 4. Dezember in Weimar gewählt wird.