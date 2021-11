Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche im Krisenmodus

Eintrachts Griff in das oberste Regal zahlt sich noch nicht aus

Im Gegenteil: Nach zehn Bundesligapartien steht erst ein Sieg auf der Habenseite, Platz 15 mit erst neun Punkten sind auch in einem Übergangsjahr zu wenig. International läuft es dagegen wie am Schnürchen: Nach dem 2:1-Sieg in Piräus hat die Eintracht schon vorzeitig die K.o.-Phase in der Europa League erreicht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)