Hansi Flick würdigt Uwe Seeler: "Ein fantastischer Mensch"

Bundestrainer Hansi Flick hat das Hamburger Fußball-Idol Uwe Seeler anlässlich des 85. Geburtstages am Freitag gewürdigt.

„Er hat den deutschen Fußball geprägt. Er ist ein fantastischer Mensch. Seine Werte, die er vermittelt hat, sind Klasse“, sagte Flick im Zuge seiner Kader-Nominierung für den Jahresabschluss in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein in Wolfsburg (11. November) und drei Tage später in Armenien.