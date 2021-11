Dardai über Herthas Entwicklung: "Im Team wächst was zusammen"

„Im Team wächst was zusammen und das merke ich richtig“, sagte Dárdai vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen: „Unter der Woche wird gut gearbeitet, ich kann mich nicht beschweren.“

Der Rasen macht Sorgen

Vor rund 20.000 Zuschauern im Olympiastadion will Dardai den fünften Saisonsieg einfahren, aber: "Wir wissen, was die können und die auch, was wir so können. Sie haben viele gute schnelle Spieler. Wenn sie Räume zum Umschalten haben, wird es schwierig."