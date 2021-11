Formel 1: Lewis Hamilton mit Versprechen an Max Verstappen und Fans

Lewis Hamilton will den nächsten Titel in der Formel 1 einfahren - aber nicht um jeden Preis. Seinem Chef widerspricht er damit deutlich.

„Wenn es zu einem Szenario kommt beim letzten Rennen in Abu Dhabi, in dem sie um den Titel kämpfen - wer auch immer vorne liegt, wird absolut versuchen zu tun, was in den Senna-Prost-Jahren passiert ist“, sagte Wolff kürzlich dem Guardian.