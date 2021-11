FNCS Grand Royale: So bekommt man Fortnite Twitch Drops

Die Halloween Zeit ist vorbei, aber mit kostenlosen Belohnungen in Fortnite geht es trotzdem weiter. FNCS Grand Royale bringt nun Gratis-Items durch Twitch Drops mit sich.

An neuem Content mangelt es in Fortnite auf jeden Fall nicht. Erst kürzlich tauchte im Zuge einer Kollaboration zwischen Epic Games und Riot der League of Legends Champion Jinx auf der Fortnite-Insel auf.