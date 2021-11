Anzeige

Call of Duty: Vanguard – Alle Maps im Überblick Call of Duty: Vanguard – Alle Maps im Überblick

Auf insgesamt 16 verschiedenen Karten können epische Kämpfe ausgetragen werden. © Activision

EarlyGame

Am 05. November wird Call of Duty: Vanguard nach langer Wartezeit endlich released. Hier bekommt ihr einen Überblick über alle 16 Maps zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

Der neue Teil der Call-of-Duty-Reihe ist ab sofort offiziell auf dem Markt erhältlich und kommt mit einer großen Vielfalt an unterschiedlichen Maps daher. Das ist auch gut so, denn in CoD sind neben den spielbaren Waffen selbstverständlich auch noch die Areale, in denen gekämpft wird, für ein gutes Gameplay entscheidend. In Vanguard können sich Spieler deshalb auf insgesamt 16 unterschiedliche Karten freuen. Die Zombies-Maps sowie die Champion Hill-Karten sind hier noch nicht einmal miteingeschlossen.

Anzeige

Alle 16 Maps von Call of Duty: Vanguard

Damit ihr gleich zu Beginn von Vanguard einen besseren Überblick über die neuen spielbaren Maps bekommt, haben wir hier eine Auflistung für euch:

· Berlin

· Bocage

· Castle

· Das Haus

· Decoy

· Demyansk

· Desert Siege

Anzeige

· Dome

· Eagle‘s Nest

· Gavatu

· Hotel Royal

· Numa Numa

· Oasis

· Red Star

· Sub Pens

Anzeige

· Tuscan

Bei diesem Sammelsurium an unterschiedlichen Karten ist wahrscheinlich für jeden CoD-Spieler etwas dabei. Mit den meisten Spaß in Call of Duty: Vanguard verspricht wohl das neue Areal Berlin. Zwischen zahlreichen Panzern und teilweise eingestürzten Häuserruinen ist spannendes Waffen-Gameplay vorprogrammiert. CoD-Fans, die Kämpfe auf eher engem Raum bevorzugen, werden sicherlich ihren Spaß an „Das Haus“ haben. In der Geschichte ist das der Ort, an dem einige Nazis planen, in die USA einzufallen.