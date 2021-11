Anzeige

FC Bayern: Pressekonferenz Nagelsmann vor Freiburg-Spiel zum Nachlesen Nagelsmann kanzelt Magath ab

So denken die Bayern-Stars über Nagelsmann

Am Wochenende gastiert der SC Freiburg zum Topspiel beim FC Bayern. Die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann zum Nachlesen.

Spitzenspiel in München!

Mit breiter Brust reist der Tabellendritte SC Freiburg in die bayerische Landeshauptstadt. Nach zehn Spieltagen ist der Sport-Club das einzige noch ungeschlagene Team der Liga und liegt auf Platz drei nur drei Punkte hinter dem Rekordmeister. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Wie will Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die Breisgauer knacken, was denkt er über seinen Gegenüber Christian Streich?

Die Pressekonferenz zum Nachlesen.

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

Bis zum nächsten Mal.

+++ Nagelsmann über Süle +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Ich glaube nicht, dass er alleine entscheidet, da gehört auch der Verein zu. Ich glaube, dass er sich wohl fühlt. Er hat deutlich mehr Spielzeit als letztes Jahr, macht einen guten Job. Ich kann mir gut vorstellen, dass er verlängert. Ich weiß auch, dass Spieler immer auch an die Zukunft denken. Alles andere kann ich nicht entscheiden.“

+++ Nagelsmann über Trainingsgewichtung +++

Auf SPORT1-Nachfrage: „Meine Trainingsbalance ist zwischen Regeneration und Wettkampfersatz. Wir haben eigentlich kein Training, auch diese Woche nicht. Normalerweise ist es eine 55:45-Verteilung pro Defensive, ich versuche aber immer, alles zu trainieren. Wir haben auch genug Spieler, der in ihren Entscheidungen sehr viel intuitiv richtig machen. Das hat eher mit laissez-faire und Freigeist zu tun, während in der Defensive eher klare Abläufe wichtig sind.““

+++ Nagelsmann über Pavard +++

„Benji hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Er spielt lieber innen als auf der rechten Offensivposition. Es geht darum, eine passende Position in Verbindung mit allen anderen zu finden, eine Balance zwischen Offensive und defensiver Stabilität zu finden. Das ist ein Gesamtthema.“

+++ Nagelsmann über Schere zwischen Offensive und Defensive +++

„Wir spielen nicht immer mit zwei klassischen Außenverteidiger, haben ihm Umkehrschluss vier oder fünf Offensive in einer sehr guten Form.

+++ Nagelsmann über die leeren Plätze +++

„Die Dauerkarten gelten ab diesem Wochenende glaube ich wieder. Daher gehe ich davon aus, dass es gegen Freiburg nahezu ausverkauft sind. Ich freue mich, über das, was ich habe und beklage nicht, was ich nicht habe.“

+++ Nagelsmann über den Konkurrenzkampf in der Offensive +++

„Wir sind froh, dass wir das überhaupt moderieren müssen. Es gibt nicht immer eine rein sportliche Begründung, wenn alle fit und in Form sind. Man schaut schon, was am besten zum Gegner passt. Am Ende musst du auch mal eine Entscheidung treffen, die wir dann den Spielern auch begründen müssen. Offen und ehrlich. Wir müssen das schon ein bisschen verteilen, damit alle auch auf Spielzeiten kommen. Tatsächlich ist diese Entscheidung aber sportlich schwer zu treffen derzeit.“

+++ Nagelsmann über Magath-Aussagen +++

„Felix äußert sich immer wieder, auch zu mir, ohne mit mir gesprochen zu haben. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, was er damit meint. Offensichtlich hat sich eine herausragende Fußballmannschaft entwickelt, die alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, die neunmal in Folge Meister war. Ich glaube, das ist schon eine ordentliche Entwicklung. Der Verein ist stabil aufgestellt, im Verhältnis zu vielen anderen Großmächten in Europa - ohne externen Investor. Das ist eine ganz ordentliche Entwicklung über die vergangenen Jahrzehnte. Wir haben eine große Fanbase, ein tolles Stadion. Ich weiß nicht, was er zu seinen Wolfsburgern sagt, die damals mit ihm Meister wurden. Was da entwickelt wurde, weiß ich auch nicht. Wenn er das braucht, soll er das sagen. Wir kommen damit gut klar.“

+++Nagelsmann über Streich +++

„Mit seiner Art, wie er mit Spielern umgeht, könnte er jeden anderen Verein in Europa erfolgreich trainieren. Er hat etwas, Menschen zu begeistern. Und der Freiburg-Fußballer ist nicht gänzlich anders als der Fußballer bei Bayern München.“

+++ Nagelsmann über die nationale Konkurrenz +++

„Es liegt am Ende an uns, wieviel Konkurrenz man zulässt. Wir sind Tabellenführer, unser Ziel ist Meister zu werden. Die Konkurrenz, die mit den Hufen schart, wollen im Zaum halten. Freiburg macht es sehr gut. Sie äußern nicht, dass sie Meister werden wollen, aber jeder will Meister werden. Es ist ein Spitzenspiel.“

+++ Nagelsmann über Streich +++

„Es gibt Trainerkollegen, die sehr angespannt vor dem Spiel sind. Christian ist im Spiel sehr angespannt, vor dem Spiel nimmt er sich aber Zeit, mit einem zu sprechen. Da geht es nicht nur im Fußball. Eine Anekdote aus meiner Zeit in Hoffenheim: Vor dem Spiel ist er zu mir gekommen und hat mir gesagt, er habe Sky gesagt, er käme zu spät zum Interview, weil er noch mein Interview in der FAZ fertig lesen wolle. Das beschreibt ihn wohl ganz gut: Er hat auch diese menschliche Seite, schaut über den Tellerrand hinaus und tut seine Meinung kund. Ich kann mich mit ihm immer austauschen. Wir verstehen uns gut.“

+++ Nagelsmann über Coman +++

„Er macht es sehr gut. Wir sind froh, dass er diese Probleme nicht mehr hat, 100 Prozent gehen kann. Er hat Qualitäten im Eins gegen Eins, Qualitäten mit dem Rücken zum Tor. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist und schauen drauf, dass er gesund bleibt. Er ist, wenn er gesund bleibt, unter den Top vier Flügelstürmern in Europa.“

+++ Nagelsmann über das Personal +++

„Sabitzer ist nicht dabei, er durfte rund 15 Minuten laufen. Er ist nicht mehr ansteckend, wird aber morgen ausfallen.“

+++ Nagelsmann über Freiburg und Streich +++

„Ein sehr sympathischer Verein, dem ich im Nachwuchsbereich viele Jahre miterlebt habe. Xaver Zembrod hat mehrere Jahre dort gearbeitet. Es sehr sympathischer Klub, der aus seinen Möglichkeiten das Maximal herausholt. Christian ist ein sehr positiver Charakterkopf, den ich extrem schätze. Er hat tolle Ansichten, immer eine Meinung, die er sehr blumig ausformuliert. Man kann ihm gut zuhören. Er ist ein intelligenter Mann und herausragender Trainer. Dass Freiburg so gut dasteht, ist auch sein Verdienst. Sie haben die stabilste Defensive. Sie schalten mit sehr viel Tempo um, mit ihrer Disziplin.“

+++ Beginn um 13.30 Uhr +++

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Um 13.30 Uhr hat der FC Bayern zur Pressekonferenz geladen.

