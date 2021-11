DSV optimistisch: Weltcup-Winter wieder mit Zuschauern

Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen ist der DSV zuversichtlich, dass die Wintersportfans in die Stadien zurückkehren dürfen.

Trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen ist der Deutsche Skiverband (DSV) zuversichtlich, dass die Wintersportfans in die Stadien zurückkehren dürfen.

„Die Schlagzeile lautet: In Deutschland wird es einen Weltcupwinter mit Zuschauern geben“, sagte DSV-Sportdirektor Stefan Schwarzbach der Sportschau . Durch den Lockdown im vergangenen Winter hatten die deutschen Weltcuporte auf zahlendes Publikum verzichten müssen.

"Aktuell gehen wir davon aus, dass in allen sechs Bundesländern, in denen im kommenden Winter unsere insgesamt 32 Weltcuptage stattfinden, Zuschauer erlaubt sind", sagte Schwarzbach. Je nach Lage, ob 2G- oder 3G-Regelung, rechnet der DSV mindestens mit 70-prozentiger Auslastung der Stadien. In Bayern sollen es mindestens 5000 Zuschauer sein.