Österreich in WM-Quali mit 13 Bundesliga-Profis

Die Heimspiele gegen Israel (12. November) und die Republik Moldau (15. November) in Klagenfurt haben für die Foda-Elf allerdings keine direkten Auswirkungen mehr auf die Tabelle. Mit nur zehn Punkten aus acht Spielen liegt Österreich in der Gruppe F auf Platz vier, sieben Zähler hinter Schottland auf Rang zwei, der zur Teilnahme an den WM-Play-offs (24. bis 29. März) berechtigt.

Wenn aus dem Quintett Belgien, Italien, Spanien, Frankreich und Wales vier Teams in ihren Quali-Gruppen Erster oder Zweiter werden - und die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr hoch -, steht Österreich aber trotzdem in den WM-Play-offs. Grund dafür ist der Gruppensieg von David Alaba und Co. in Pool B der Nations League in der vergangenen Saison.