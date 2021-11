Formel 1: Mick Schumacher mit Optimismus vor dem Großen Preis von Mexiko

Am Wochenende steht der Große Preis von Mexiko auf dem Plan. Mick Schumacher geht optimistisch ins Rennen, will sich aber aus dem WM-Duell raushalten.

Beim Großen Preis von Mexiko an diesem Wochenende (Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) erscheint er erneut unübersehbar groß in den Augen der Kollegen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Gewöhnt hat er sich mittlerweile allerdings an die Formel 1 – und dabei auch an die schönen Seiten. Statt zwischen den Rennen in Austin und Mexiko City zurück nach Europa zu jetten, vergnügte er sich mit Fahrerkumpel Esteban Ocon (Alpine) und Schwester Gina-Maria an der Küste Mexikos, fuhr Jetski und Quad.