NBA: Carmelo Anthony spielt groß auf bei den Los Angeles Lakers

Carmelo Anthony erlebt den zweiten Frühling seiner Karriere. Bei den Los Angeles Lakers blüht er richtig auf und stellt LeBron James und Co. bisweilen in den Schatten.

Mit Altgedienten ist es so eine Sache.

Carmelo Anthony gehört definitiv zu letzterer Sorte. Die NBA-Legende, inzwischen 37 Jahre alt, spielt nach einigen unglücklicheren Wechseln seit dieser Saison für die Los Angeles Lakers – und hat in der Stadt der Engel tatsächlich einen Traumstart hingelegt.

„Er ist ein Sniper, wie wir es in unserer Liga nennen. Typen, die nicht viel Platz brauchen, um den Abzug zu drücken“, sagte Superstar und Teamkollege LeBron James über Anthony. „Er schafft zugleich Platz für mich, Russ ( Russell Westbrook; Anm. d. Red. ) and AD ( Anthony Davis; Anm. d. Red. ), damit wir unsere Pick-and-Roll-Magie entfalten können.“

Carmelo Anthony übertrumpft Anthony Davis, LeBron James und Russell Westbrook

Dass Anthony vom Chef höchstpersönlich gelobt wird, ist indes kein Wunder. Anthony spielt groß auf, nimmt damit den Druck von den eigentlichen Stars, die er damit zugleich etwas in den Schatten stellt.

Anthony auferstanden

Umso wichtiger, dass Anthony wieder auftrumpft wie in alten Tagen, als er insgesamt zehnmal zum NBA-All-Star und sechsmal ins All-NBA-Team gewählt worden war.

Seine beste Zeit hatte er bei den Denver Nuggets von 2003 bis 2011. Anschließend zog es den gebürtigen New Yorker zu den Knicks, wo er immerhin sechs Jahre verbrachte. Sowohl bei den Nuggets als auch in New York hatte Anthony einen Schnitt von 20 Punkten pro Spiel.