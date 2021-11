Marsch schwärmt von Adeyemi: "Möchte ihn gerne in Leipzig haben"

Trainer Jesse Marsch von Fußball-Bundesligist RB Leipzig macht kein Geheimnis um sein Interesse am heiß umworbenen Nationalspieler Karim Adeyemi.

„Sicher möchte ich diesen Jungen gerne in Leipzig haben“, sagte Marsch vor dem Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund: „Ich habe in den letzten Monaten ein paar Mal mit Karim gesprochen, das habe ich mit vielen Salzburg-Spielern gemacht.“