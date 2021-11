Schweiz mit zwölf Bundesligaprofis in der WM-Quali

Die Schweizer Nationalmannschaft geht den Endspurt in der WM-Qualifikation mit einem Dutzend Bundesligaprofis an.

Die Schweizer Nationalmannschaft geht den Endspurt in der WM-Qualifikation mit einem Dutzend Bundesligaprofis an.

In der Qualifikationsgruppe C sind die zweitplatzierten Schweizer punktgleich mit den führenden Italienern. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2022 in Katar, die zehn Gruppenzweiten müssen in die Play-offs.