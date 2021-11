Football: Adam Anderson von Georgia Bulldogs soll Frau vergewaltigt haben

Andersons Anwalt Steve Sadow sagte am Donnerstag, dass die Anschuldigung „unbegründet“ sei und die Frau „offensichtlich widersprüchliche Behauptungen aufgestellt“ habe.

Hat Anderson eine Frau vergewaltigt?

Konkret geht es darum, dass eine 21-Jährige der Polizei meldete, dass sie am vergangenen Freitag zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens in ein Haus in Athens (Georgia) gegangen sei. Nachdem sie etwas getrunken hatte, wachte die Frau laut eigener Aussage auf, während Anderson sie vergewaltigte.