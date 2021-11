Freiburgs Eggestein vor dem Topspiel: „Wollen die Bayern vor Probleme stellen“

Frankfurt am Main (SID) - Mit breiter Brust, aber auch viel Demut reist Fußball-Bundesligist SC Freiburg zum Spitzenspiel bei Tabellenführer Bayern München. „Es gibt eigentlich fast keine Mannschaft, die nach München fährt, die nur einen Hauch an den Gedanken verschwendet, dass man Favorit oder Ähnliches ist“, sagte Freiburgs Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein im Spox-Interview, betonte aber: „Aufgrund unserer eigenen Leistung haben wir trotzdem Selbstbewusstsein und so wollen wir das ganze auch angehen.“