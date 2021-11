FC Bayern: Chris Richards spricht über Leihe nach Hoffenheim und München-Rückkehr

Richards will selbstbewusst nach München zurückkehren

Der FC Bayern ist eine Maschine

Mit einem Grinsen berichtet der US-Nationalspieler, wie es in seiner Anfangszeit in München war. Der FC Bayern „ist eine Maschine. Du kommst an und sie erwarten, dass du dich sofort einfügst. Und das ist am Anfang gar nicht so einfach, weil du an einen Ort kommst, wo du nie zuvor warst und wo eine andere Sprache gesprochen wird.“