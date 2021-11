José Mourinho schimpft über "schlechte Schiedsrichter" in unangenehmem Interview

José Mourinho blafft einen Reporter an. Nach einem Remis in der Conference League schimpft er außerdem über die Schiedsrichter.

José Mourinho hat sich nach dem vermeidbaren Remis der AS Roma gegen Underdog FK Bodo/Glimt einmal mehr über die Schiedsrichter beschwert.

Der Coach blaffte dabei einen Reporter nach dem 2:2 in der Conference League vor laufender Kamera an - in einem Interview, das sowohl für den Fragesteller als auch für die Zuschauer eher unangenehm rüber gekommen sein dürfte.