Plauderei im Interview: BVB verärgert über Pongracic

Borussia Dortmund will seinem allzu auskunftsfreudigen Innenverteidiger Marin Pongracic die Leviten lesen.

Borussia Dortmund will seinem allzu auskunftsfreudigen Innenverteidiger Marin Pongracic die Leviten lesen. „Einige Aussagen sind inhaltlich absolut nicht in Ordnung. Sie können sicher sein, dass wir intern mit Marin darüber sprechen werden“, sagte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl der Bild-Zeitung.

Der 24-Jährige war in einem langen Gespräch mit dem Künstler Samuel Sibilski, bekannt als SSYNIC, auf dessen Twitch-Kanal ins Plaudern gekommen. Er verriet dabei, wie lange Erling Haaland ausfällt ("acht Wochen, oh, sechs Wochen"), redete offenherzig über Taktik ("Wir stellen jetzt mehr auf Dreierkette um") und Mitspieler ("Mats Hummels ist schon was älter, er hat große Probleme mit den Knien").