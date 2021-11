Premier League, Newcastle United: Eddie Howe wird offenbar neuer Trainer der Magpies

Eddie Howe soll neuer Übungsleiter der Magpies werden. Wie Guardian und The Athletic übereinstimmend berichten, hat sich der 43-Jährige mit den saudi-arabischen Eigentümern des Klubs auf einen Grundsatzvertrag bis 2024 geeinigt. ( Bericht: Wie Newcastle nun wie ManCity? )

Howe führt Bournemouth in die Premier League

International ist Howe ein noch unbeschriebenes Blatt, in England machte er aber bereits auf sich aufmerksam. Von 2008 bis 2020 stand er (mit eineinhalb Jahren Unterbrechung) beim AFC Bournemouth an der Seitenlinie. Er führte die Cherries 2015 das erste Mal überhaupt in die Premier League und hielt den Verein fünf Jahre im englischen Oberhaus.