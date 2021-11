NBA: Nächster Sieg für Schröder und die Celtics

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit seinen Boston Celtics den Aufwärtstrend in der NBA bestätigt.

Frankfurt am Main (SID) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit seinen Boston Celtics den Aufwärtstrend in der NBA bestätigt. Einen Tag nach dem überzeugenden Erfolg über die Orlando Magic bezwang der Rekordmeister überraschend auch die Miami Heat mit 95:78. Zuvor hatte Boston drei Spiele in Serie verloren.