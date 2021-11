Frankfurt jubelt: "Erstes Saisonziel erreicht"

Den Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt fiel nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Europa League eine gewaltige Last ab.

Frankfurt am Main (SID) - Den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt fiel nach dem vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Europa League eine gewaltige Last ab. "Wir haben Olympiakos Piräus Stand gehalten und sind sehr froh, dass wir in diesem Hexenkessel gewonnen und unser erstes Saisonziel so früh erreicht haben", sagte Trainer Oliver Glasner: "Es ist ein schöner Abend für uns und die Fans".