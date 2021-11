WWE-Entlassungen: Nia Jax, Eva Marie, Keith Lee, Karrion Kross und viele andere weg

WWE entlässt Nia Jax, Eva Marie, Keith Lee, Karrion Kross

Jax ist Impfgegnerin - spielte es eine Rolle?

Was ihren Fall brisant macht: Jax hat sich in den sozialen Medien durch eindeutige Postings als Impfgegnerin zu erkennen gegeben. „Gott hat mir mein Immunsystem gegeben und ich vertraue ihm am meisten“, schrieb sie Ende 2020 unter ein inhaltlich abstruses Instagram-Bild, das den Wirksamkeiten von Covid- und Grippe-Impfstoffen eine angeblich „99,9-prozentige“ Zuverlässigkeit des menschlichen Immunsystems gegenüberstellte.

Keith Lee: Vom Hoffnungsträger zum verwässerten Flop

Als der frühere NXT-Champ dann zu RAW befördert wurde, kam seine Karriere trotz mehrerer Anläufe nicht in Gang, wobei sich WWE Kritik einhandelte, weil sie Lee bei RAW größtenteils der spektakulären Elemente beraubte, die ihn zuvor erfolgreich gemacht hatten ( Keith Lee im SPORT1-Interview: Darum enthüllte er eine Vergewaltigung, so half ihm der Undertaker ).

Hinzu kam in diesem Jahr ein gesundheitlicher Schrecken: Lee erlebte nach einer Corona-Erkrankung einen schweren Verlauf mit Herzproblemen, war monatelang außer Gefecht und zeitweise in Lebensgefahr. Sein Comeback in neu angelegter Rolle als „Bearcat“ Keith Lee - angelehnt an den afroamerikanischen Pionier Bearcat Wright - verlief im Sande.