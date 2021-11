Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth – Eintracht Frankfurt (Sonntag, 19:30 Uhr)

Die SpVgg will gegen die Eintracht die schwarze Serie von acht Niederlagen beenden. Zuletzt musste sich Fürth geschlagen geben, als man gegen den Sport-Club Freiburg die neunte Saisonniederlage kassierte. Frankfurt trennte sich im vorigen Match 1:1 von RB Leipzig.

27 Gegentreffer hat SpVgg Greuther Fürth mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga.

Am liebsten teilt Eintracht Frankfurt die Punkte. Da man aber auch dreimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. In den jüngsten fünf Auftritten brachten die Gäste nur einen Sieg zustande.