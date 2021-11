Anzeige

FC Bayern: Starberater Volker Struth spricht über die Verhandlungen mit Niklas Süle So laufen die Verhandlungen mit Süle

9PLUS1: Alle Infos vor FC Bayern München vs. SC Freiburg

Im Podcast „Meine Bayern-Woche“ spricht Volker Struth aus dem Nahkästchen. Er gibt Einblicke in den aktuellen Verhandlungsstand mit Niklas Süle und verrät sein Berufs-Geheimnis.

In diesem Podcast darf Volker Struth nicht fehlen!

Deshalb hat sich der 55 Jahre alte Star-Berater und Geschäftsführer der Agentur Sports360 viel Zeit genommen, um in der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“ spannende Einblicke in seinen Berufsalltag zu geben. Klar, dass es im Gespräch mit SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg auch um den FC Bayern geht. Allen voran um Niklas Süle, den Struth neben Dayot Upamecano und Trainer Julian Nagelsmann berät.

Süle ist seit Wochen in Topform. Doch noch immer ist nicht klar, wie lange der 26-Jährige dem FC Bayern noch erhalten bleibt. Sein Vertrag läuft 2022 aus, ab Januar könnte er mit interessierten Vereinen selbst verhandeln. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Zum aktuellen Status des Vertragspokers um den umworbenen Innenverteidiger sagt Struth: „Natürlich muss man jetzt erstmal in einen Entscheidungsprozess kommen. So weit sind wir noch nicht. Es ist alles offen. Jeder, der sich in dem Business auskennt weiß, dass es jetzt bald zu Gesprächen kommen wird. Dann muss man schauen, was passiert.“

Struth: Keine Gespräche mit Newcastle United

Klar ist, dass Süle in eine deutlich höhere Gehaltsklasse aufsteigen will. Grundsätzlich fühlt er sich im Verein und in der Stadt pudelwohl, doch der 37-malige Nationalspieler weiß auch, dass es für ihn einen Markt gibt. Vor allem in der Premier League.

Jene Liga also, die Süle seit Jahren bewundert. Unlängst kamen Gerüchte auf, wonach Süle Interesse haben soll, sich dem neureichen, aber abstiegsbedrohten Traditionsverein Newcastle United anschließen zu wollen. Es soll sogar schon Gespräche gegeben haben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Dazu sagt Struth entschieden: „Nein, es wurden keine Gespräche geführt - und zum Thema Newcastle United: Dort ist jetzt ein Investor eingestiegen, der den Verein angeblich zum reichsten in Europa macht. Da wird es ab sofort jede Woche Gerüchte geben, dass irgendein Spieler dorthin wechselt. Jetzt war es Süle, bald vielleicht Kingsley Coman oder sogar Erling Haaland.“

Struth macht zudem klar, dass er Süle keine Empfehlung aussprechen wolle, was er tun soll. „Das muss der Spieler entscheiden“, sagt der gebürtige Kölner und fügt hinzu: „Ich erinnere an dieser Stelle an Mario Götze. Vor vielen Jahren gab es seinen emotionalen Wechsel von Dortmund nach München. Auch da hat es der Spieler entschieden, nicht ich. Das beschreibe ich auch in meinem Buch (Anm. d. Red.: „Meine Spielzüge: Aus der Kohlensiedlung zum erfolgreichsten Spielerberater Deutschlands“). Wenn wir in solche Gespräche gehen, dann sind wir immer mit den Wünschen und Forderungen der Spieler beauftragt. Es ist nicht so, dass der Spieler unmündig ist oder der Spieler kein Mitspracherecht hat. Niklas wird uns sagen, was er will und wenn Gespräche scheitern, wird man irgendwann mit anderen Klubs sprechen müssen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Was man als Berater für Fähigkeiten mitbringen muss, was Struth über die Verhandlungen mit Hasan Salihamidzic berichtet und wie er über die Zukunft von Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano, Timo Werner, Erling Haaland und Robert Lewandowski denkt, erfahrt ihr in der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“. Die darf kein Bayern-Fan verpassen!

Was man als Berater für Fähigkeiten mitbringen muss, was Struth über die Verhandlungen mit Hasan Salihamidzic berichtet und wie er über die Zukunft von Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano, Timo Werner, Erling Haaland und Robert Lewandowski denkt, erfahrt ihr in der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche". Die darf kein Bayern-Fan verpassen!