Bundesliga: Alfie Haaland äußert sich zur Zukunft seines Sohns Erling

Haaland-Gerüchte "Stacheln Lewandowski an"

Auch während seiner Verletzungspause wird es nicht ruhiger um Erling Haaland. Nun äußert sich Vater Alf-Inge in der norwegischen Presse zur Zukunft seines Sohnes.

Das norwegische Ausnahmetalent steht im Sommer am Scheideweg und wurde in jüngster Vergangenheit mit einigen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Von Manchester City über Real Madrid und Bayern München - kaum ein Spitzenverein, der nicht im Rennen um den Youngster vertreten ist.