Conference League: Conte siegt mit Tottenham Hotspur bei Debüt - auch Prag jubelt

Zwei Tage nach der Verpflichtung des italienischen Startrainers retteten die Spurs in der Conference League gegen Vitesse Arnheim nach 3:0-Führung mit viel Mühe ein 3:2 (3:2) und eroberten nach der Hinspiel-Niederlage Gruppenplatz zwei zurück.

Selbst den Gruppensieg haben die Nordlondoner nach dem Spektakel wieder in eigener Hand.

Son und Moura sorgen für klare Führung

Conte angeblich mit Mega-Gehalt

Tottenham hatte Conte am Dienstag nur 24 Stunden nach der Entlassung des Portugiesen Nuno Espirito Santo verpflichtet.

Unter Espirito Santo kassierte Tottenham in dieser Saison in zehn Ligaspielen bereits fünf Niederlagen, auch in der Vorrunde der Conference League gab es nur einen Sieg.