FC Bayern: Jamal Musiala lässt Julian Nagelsmann verzweifeln

Warum bekommt Musiala so wenig Einsatzzeit, Herr Nagelsmann?

Beim Training an der Säbener Straße stellte sich der Jamal Musiala mit seinen 18 Jahren selbstbewusst in das verwaiste Tor und sah sich dem gesamten Trainerstab gegenüber. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Coaches versuchten in der Folge, den Ball am Youngster vorbei ins Netz zu befördern - doch es es blieb lange beim Versuch.

Zahlreiche Bälle flogen weit am Tor vorbei oder hoch über die Querlatte ins Fangnetz. Über solche Versuche konnte der Offensivmann nur müde lachen.

Nagelsmann darf spät jubeln

Am Ende durfte Nagelsmann dann doch jubeln, als ein gezielter Schuss mit dem rechten Fuß von halb links unten rechts einschlug – unhaltbar für das Nachwuchstalent. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Aus dieser amüsanten Erfahrung geht allerdings eines hervor: In Zukunft überlassen Nagelsmann und Co. das Tore schießen am besten ihrer gewaltigen Offensive um Robert Lewandowski.