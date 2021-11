Europa League: Olympiakos Piräus - Eintracht Frankfurt 1:2, Kamada und Hauge treffen

Oliver Glasner drosch wutentbrannt den Ball weg, verzweifelt versuchte er seine wankenden Europa-Spezialisten von Eintracht Frankfurt wachzurütteln. Und der mit Gelb geahndete emotionale Ausbruch des sonst so besonnenen Österreichers zeigte Wirkung, in letzter Minute sorgte der eingewechselte Jens Petter Hauge (90.+1) mit seinem 2:1 (1:1) für einen kaum noch für möglich gehaltenen Freudentaumel. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Innig nahm Glasner den Siegtorschützen nach Abpfiff in den Arm. Schließlich dürfte der Norweger dem wankenden Trainer vor dem wegweisenden Duell beim Bundesliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth nochmal etwas Luft verschafft haben. In der Europa League erreichten die Hessen durch den dritten Erfolg in Serie vorzeitig die K.o.-Runde.

„Ich beschäftige mich nicht damit, was am Sonntag ist“, hatte der Österreicher vor dem Gastspiel in Piräus gebetsmühlenartig betont. Und doch nahm er mit seiner Aufstellung Rücksicht auf das Kellerduell. Topscorer Filip Kostic reiste wegen anhaltender Probleme an Achillessehne und Sprunggelenk gar nicht erst mit, Kapitän Sebastian Rode saß ebenso wie Abwehrchef Martin Hinteregger zunächst auf der Bank.