ATP-Turnier in Paris: Alexander Zverev besiegt Dimitrov - und erreicht Viertelfinale

Alexander Zverev erreicht beim ATP-Masters in Paris trotz großer Problem das Viertelfinale. Der Olympiasieger vergibt erst Matchbälle - und hat im 3. Satz Glück.

Olympiasieger Alexander Zverev steht beim ATP-Masters in Paris trotz großer Schwierigkeiten im Viertelfinale.

Zverev feierte in der französischen Hauptstadt seinen dritten Sieg im vierten Duell mit dem 30-Jährigen.

Zverev vergibt Matchbälle im zweiten Satz

In der Runde der letzten Acht bekommt es der an Position vier gesetzte Zverev (24) am Freitag mit Casper Ruud aus Norwegen (Nr. 6) zu tun.