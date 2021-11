Antony brilliert mit starken Leistungen - Interesse des FC Bayern?

Was dieser junge Brasilianer zuletzt mit seinen Dribblings auf den Platz zauberte, lässt jedes Fußballerherz höher schlagen. Vor allem in den beiden Champions-League-Spielen gegen Borussia Dortmund glänzte der 21-Jährige und trieb die BVB-Defensive ein ums andere Mal in den Wahnsinn.

Antony kassiert Hohn und Spott

Antony ist das nächste Ajax-Juwel

Antony spielte in jungen Jahren schon an der Seite von Ex-Barcelona-Star Dani Alves, als Ajax im Februar 2020, einen Tag vor seinem 20. Geburtstag, den Offensivmann für knapp 16 Millionen Euro verpflichtete.

Antony holt Olympisches Gold

Seine erste Saison in Amsterdam erwies sich gleich als voller Erfolg: Mit zehn Toren in 46 Spielen in allen Wettbewerben holte Ajax das Double aus Meisterschaft und Pokal - was ihn ins Blickfeld der brasilianischen Auswahl brachte.